Mesut Özil a annoncé qu'il se mettait en retrait de la sélection nationale allemande suite aux polémiques ayant éclaté après la publication d'une photo qui le représente en compagnie du président turc Recep Tayyip Erdogan en mai dernier. Le joueur met en avant le "racisme" dans les critiques dont il est victime après l'élimination de la 'Mannschaft' dès le premier tour du Mondial 2018 de football.

"C'est avec un cœur lourd et après beaucoup de réflexion que, à cause des événements récents, je ne jouerai plus pour l'Allemagne de matches internationaux aussi longtemps que je ressens du racisme et du manque de respect à mon égard", a écrit Özil dans un communiqué publié sur Twitter.

Özil, 29 ans, compte 92 sélections avec l'Allemagne. Il a remporté la Coupe du monde 2014 avec la 'Mannschaft'.

Après l'élimination de l'Allemagne au premier tour du Mondial 2018 en Russie, Özil s'est senti désigné comme le bouc émissaire de l'échec de la sélection en raison de ses origines turques et de l'affaire Erdogan.

Plus tôt dans la journée, Özil avait publié un premier communiqué dans lequel il n'y avait "pas d'intention politique" derrière cette photo.