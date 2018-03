Moscou doit garantir la sécurité des supporteurs britanniques qui se rendront à la Coupe du monde de football en Russie, a déclaré mercredi le ministre britanniques des Affaires étrangères Boris Johnson.

"Il appartient aux Russes de garantir la sécurité des supporteurs anglais qui iront en Russie. C'est leur devoir, selon le contrat de la Fifa, de faire attention à tous les fans", a dit M. Johnson devant une commission parlementaire, soulignant que pour le moment, Londres "n'entend pas activement décourager les gens d'y aller".

"Le défi que je lance aux autorités russes, c'est de montrer que les 24.000 candidats britanniques à des tickets pour la Coupe du monde seront bien traités, seront en sécurité", a ajouté le chef de la diplomatie britannique, pour qui le Kremlin est à l'origine de l'empoisonnement d'un ex-agent double russe, Sergueï Skripal, et sa fille Ioulia le 4 mars à Salisbury (sud-ouest de l'Angleterre).

Une semaine auparavant, le ministère britannique des Affaires étrangères avait changé ses recommandations aux voyageurs voulant se rendre en Russie, après l'annonce par la Première ministre Theresa May de sanctions contre Moscou, dont l'expulsion de 23 diplomates russes.

"En raison des tensions politiques accrues entre le Royaume-Uni et la Russie, vous devez être conscients de la possibilité de sentiments anti-britanniques et de harcèlement en ce moment. Il est conseillé de rester vigilant, d'éviter toute manifestation et d'éviter de commenter publiquement les derniers développements politiques", avait écrit le ministère sur son site.

Johnson trouve "juste" de comparer le Mondial en Russie aux JO sous Hitler

Le ministre britannique des Affaires étrangères Boris Johnson a trouvé "juste" de comparer la Coupe du monde de football en Russie avec les jeux Olympiques de Berlin en 1936 sous Hitler, devant une commission parlementaire mercredi.

"Oui, je pense que la comparaison avec 1936 est juste", a dit Boris Johnson en réponse à un parlementaire qui estimait que le président russe Vladimir Poutine allait utiliser la Coupe du monde "comme Hitler a utilisé les jeux Olympiques de 1936".