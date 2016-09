Mondial 2018 : L'Espagne, l'Italie et le Pays de Galles s'imposent, nuls pour la Serbie, la Croatie, la Turquie et l'Ukraine

Mondial 2018





Groupe D

Le Pays de Galles (4-0 face à la Moldavie), et l'Autriche (1-2 en Géorgie) se sont imposés tandis que la Serbie et l'Irlande se sont quittés sur un nul( 2-2).





Groupe G

L'Italie s'est imposée en Israël (1-3) tandis que l'Espagne a atomisé le Liechtenstein (8-0). Le match Albanie-Macédoine a lui été interrompu alors que le score était de un but partout.

Un festival en ouverture pour l'Espagne

Des doublés de Diego Costa, Alvaro Morata et David Silva ont permis à l'Espagne d'atomiser le Liechtenstein (8-0) lundi et de débuter par un festival sa campagne de qualification pour le Mondial-2018, prenant la tête du groupe G (zone Europe).

Revanchard après avoir été critiqué pour son manque d'efficacité, Costa a montré la voie avec un doublé de la tête (10e, 66e). Et Morata, entré en jeu à la place de Costa, l'a imité en marquant à angle fermé (82e) puis en force (83e), avant que Silva ne signe à son tour un doublé (59e, 90e+1).

Les Espagnols ont également marqué sur un but tout en finesse de Sergi Roberto (55e) et un plat du pied de Vitolo sur une passe de Silva (60e). Et dire que Koke a trouvé le poteau (52e) et que Silva s'est vu refuser un but apparemment valable (90e) !

Bref, dans le petit stade de Leon (nord-ouest de l'Espagne), la "Roja" du nouveau sélectionneur Julen Lopetegui a largement dominé les débats face à un modeste adversaire classé 182e au classement Fifa.

L'ère Lopetegui avait bien débuté jeudi dernier contre la Belgique (2-0) en amical, avec déjà un doublé de Silva. Lundi, cette équipe a confirmé avoir trouvé un nouveau souffle après la perte de ses couronnes mondiale puis européenne.

Le scénario du match a en outre donné raison à Lopetegui d'avoir rappelé Diego Costa, non retenu pour l'Euro-2016 en raison de blessures récurrentes et de problèmes d'indiscipline.

Sur un bon coup franc de Koke, c'est Costa qui a ouvert le score d'une tête décroisée (10e). L'attaquant hispano-brésilien a ensuite récidivé (66e), en deux temps.

Avec ce premier doublé sous le maillot espagnol, qui porte à 3 buts son bilan en 12 sélections, le joueur de Chelsea en a profité pour faire taire les critiques reçues dans la presse ces derniers jours. Et il s'est posé en alternative crédible en pointe, même si Morata a réussi une rentrée spectaculaire.

Mais attention! Pour cette nouvelle Espagne, l'opposition risque néanmoins d'être d'un tout autre niveau le 6 octobre contre l'Italie, revanche du huitième de finale de l'Euro-2016 remporté par la Nazionale en juillet (2-0).

L'Italie débute en gagnant et en souffrant

L'Italie du nouveau sélectionneur Giampiero Ventura a souvent souffert jeudi à Haïfa mais elle est tout de même parvenue à prendre le meilleur sur Israël (3-1) pour lancer sur de bonnes bases son parcours en éliminatoires du Mondial-2018.

Il n'y aura qu'un seul qualifié direct dans ce groupe G qui accueille l'Espagne et l'Italie et les deux favoris savent qu'ils ne peuvent pas égarer trop de points en route.

Alors quand Israël est revenu à 2-1, que Chiellini a été expulsé et que Verratti a commencé à grimacer alors que les trois changements étaient déjà effectués, l'Italie a sans doute eu un peu peur.

Mais c'est finalement Ciro Immobile qui a mis fin à l'angoisse des Azzurri d'une frappe croisée du droit qui redonnait deux buts d'avance aux siens (84e).

Auparavant, les Italiens avaient montré un visage pas si éloigné de celui qu'ils avaient affiché jeudi à Bari lors de leur défaite face aux Bleus (3-1).

Apparemment pas pénalisé par son transfert en Chine, Pellè a ainsi de nouveau marqué, reprenant de près un centre d'Antonelli très bien lancé par Verratti (15e).

Les hommes de Ventura doublaient ensuite la mise grâce à un penalty de Candreva (32e) mais donnaient déjà quelques signes de faiblesse, notamment sur leur côté gauche, où Chiellini était en souffrance.

Comme face aux Bleus, le défenseur de la Juventus ratait ainsi une intervention défensive et laissait le talentueux Ben Haïm (ex-Chelsea et Manchester City) tromper Buffon d'un lob de classe (35e).

En deuxième période, Chiellini était même expulsé et les Italiens courbaient alors franchement l'échine. Mais quelques arrêts de Buffon et quelques interventions de Verratti, très investi dans le travail défensif, permettaient à la Nazionale de garder la tête hors de l'eau jusqu'au but vainqueur d'Immobile.

"A 10 contre 11, c'est toujours compliqué. On aurait pu conclure plus vite et on encaisse un but qui ressemble à celui pris contre la France. Mais on a su souffrir comme une équipe et on gagné comme une équipe", a déclaré Ventura après le match.

L'Espagne de son côté a écrasé le Liechtenstein 8-0. Le premier des deux grands rendez-vous entre Italiens et Espagnols est fixé au 6 octobre à Turin.





Groupe I

Les trois matchs (Croatie-Turquie, Ukraine-Islande et Finlande Kosovo) se sont soldés sur le même score : 1-1.

La Croatie tenue en échec par la Turquie

La Croatie, favorite du groupe I, a été tenue en échec dans son stade Maksimir de Zagreb par la Turquie 1-1, lors de son premier match des qualifications pour le Mondial-2018 lundi.

Le match se disputait à huis-clos, les Croates payant les débordements de leurs supporteurs lors de l'Euro-2016 en France.

Mais dans un silence de cathédrale, ils semblaient avoir fait le plus dur quand Ivan Rakitic transformait juste avant la pause un penalty sifflé pour une faute sur le nouveau capitaine croate Luka Modric, auteur d'un numéro d'artiste dans la surface (43).

Mais alors qu'ils avaient été inoffensifs dans le jeu, les Turcs égalisaient contre toute attente dans les arrêts de jeu (45+3) quand un coup franc adressé de plus de 25 mètres par Hakan Calhanoglu, était détourné de la tête par un défenseur. Pris à contrepied, le gardien Lovre Kalinic ne pouvait rien faire.

C'est une nouvelle désillusion pour les Croates qui, après des phases de poules prometteuses, avaient été éliminés par le Portugal dès les 8èmes de finale de l'Euro-2016, une compétition qu'ils ambitionnaient de remporter.

"Nous nous attendions à un match difficile. Ce n'est pas facile de jouer dans de telles conditions", a commenté l'entraîneur croate Ante Cacic en référence au huis-clos. "Nous étions beaucoup plus proches d'une victoire" que les Turcs, a-t-il ajouté.

"Nous étions la meilleure équipe et nous sommes procurés plus d'occasions", a renchéri Luka Modric.

Turcs et Croates se retrouvaient après la victoire des seconds à l'Euro-2016 grâce à un chef d'oeuvre de Luka Modric (1-0).

Le Kosovo signe son arrivée par un nul en Finlande

Le Kosovo a arraché lundi un nul en Finlande (1-1) pour le premier match international de football de son histoire, lors de l'ouverture des qualifications au Mondial-2018.

Un match que les Kosovars ont préparé dans une grande incertitude: la Fifa n'avait finalisé que dans l'après-midi la liste de ses joueurs autorisés à changer de sélection après avoir porté les couleurs d'un autre pays: Albanie, Allemagne, Suisse ou encore Norvège.

Reconnu par une centaine de pays, le Kosovo a proclamé son indépendance en 2008. Mais celle-ci n'est pas reconnue par la Serbie qui s'oppose farouchement à toute reconnaissance internationale du petit pays balkanique, y compris par les instances sportives.

Mais la Fifa a finalement admis en mai le Kosovo comme son 210ème membre, ouvrant la voie à sa participation aux qualifications pour le Mondial-2018 en Russie.

A l'heure de jeu, le milieu du club autrichien du Red Bull Salzbourg Valon Berisha, qui a joué pour la Norvège, s'est présenté pour transformer du pied droit un pénalty et devenir le premier buteur de l'histoire du Kosovo (60). Valon Berisha faisait partie des joueurs autorisés seulement lundi à jouer pour le Kosovo.

Il répondait au Finlandais Paulus Arajuuri qui avait battu du droit (18) le gardien kosovar Samir Ujkani, qui évolue à Pise en Serie B italienne.