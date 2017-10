Ce devait être un match sans histoire pour la Roja, une promenade de santé conduisant au Mondial de Russie. Et, tout d’un coup, le duel de ce soir face à l’Albanie a pris une tout autre dimension. En cause : l’énorme crise politique liée au récent référendum sur l’indépendance de la Catalogne. La tension est énorme dans toute l’Espagne et, forcément, ce climat nauséabond s’est invité dans les coulisses de la formation de Julen Lopetegui.

En première ligne de ce capharnaüm, on retrouve, bien sûr, Gérard Piqué. Ce dernier occupe, de longue date, le rôle de porte-drapeau de la Catalogne. Sa présence au sein de l’équipe nationale dérange, dès lors, une grande partie de l’opinion publique. Surtout en cette période de grande nervosité. Hier encore, à son arrivée à l’aéroport d’Alicante, le défenseur du Barça a été pris à partie par une foule déchaînée. Et rebelote, un peu plus tard, lors de l’entraînement. Du jamais vu.

Lors d’une conférence de presse, Piqué - qui habituellement met plutôt de l’huile sur le feu - a essayé d’éteindre l’incendie. Avec ses mots à lui, souvent teintés de subtiles allusions à lire entre les lignes. "Pour moi, on peut être indépendantiste et jouer pour l’Espagne", a-t-il déclaré, en ajoutant que cela ne voulait pas dire qu’il était, lui-même, indépendantiste. Comprenne qui pourra.

On sent que les joueurs de la Seleccion s’efforcent de resserrer les rangs et de jouer la carte de l’union sacrée. Même Sergio Ramos - Espagnol pur jus - prône l’appaisement. Mais on devine - comme dans toutes les familles du pays - d’inévitables et terribles déchirures. "Je demande aux responsables politiques de dialoguer pour nous sortir de cette situation exceptionnelle et très complexe. On mérite de vivre en paix", a tweeté Andres Iniesta, qui sort rarement de sa réserve

En attendant, l’Espagne doit battre l’Albanie ce soir pour assurer son billet pour la Russie. La préparation à la rencontre a été très inhabituelle. Mais même sur une jambe et sous haute tension, la mission n’est pas impossible.