Neymar a été vivement critiqué pour toutes ses simulations durant la Coupe du Monde. Et ce qui a poussé le Brésilien à s'excuser va encore faire parler...

Durant le Mondial, Neymar portait une double casquette. D'abord celle du joueur vedette capable d'éliminer son adversaire en une fraction de seconde. Et puis celle, moins jolie, du personnage qui a simulé et a exagéré de nombreuses petites blessures. La coqueluche du Paris-Saint-Germain a passé beaucoup de temps à terre et cela énervait de plus en plus ses adversaires.

Alors, quelques semaines après le Mondial, beaucoup d'observateurs étaient contents de voir Neymar s'excuser publiquement. Dans une vidéo, il disait notamment: "Vous pouvez penser que j’exagère, et parfois c’est vrai que j’exagère, mais la vérité c’est que je souffre sur le terrain"

Après avoir appris la raison qui a poussé Neymar à s'excuser, on en voudra peut-être encore plus au prodige brésilien.

Selon des informations de O'Globo, c'est son sponsor, Gillette, qui lui a proposé la belle somme de 225.000 euros pour présenter ses excuses. Neymar n'aurait fait que de lire le texte préparé par la société de Marketing Gray, qui collabore avec Gillette.