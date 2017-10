La FIFA, l'instance mondiale du football, a annoncé avoir reçu près de 3,5 millions de demandes durant la première phase de la vente de tickets pour la Coupe du monde 2018 en Russie, qui se termine jeudi.

Dans un communiqué, la FIFA a précisé avoir reçu 3.496.204 demandes, dont environ 150.000 pour le match d'ouverture (14 juin) et 300.000 pour la finale (15 juillet).

Près de 70% des demandes proviennent du pays organisateur, la Russie. En ce qui concerne les pays étrangers, les demandes venaient surtout d'Allemagne, du Brésil et d'Argentine, mais aussi de pays non qualifiés comme les Etats-Unis ou la Chine. Le Mexique, la Colombie, l'Egypte et la Pologne figurent également dans le top-10.

Cette première phase de vente s'achève ce jeudi. Les billets seront attribués par tirage au sort. Tous les demandeurs seront informés du succès complet ou partiel, ou de l'échec de leur requête avant le 16 novembre 2017.

Lors de la deuxième étape de la phase de vente 1, qui se déroule du 16 au 28 novembre, les billets seront alloués sur le principe du premier arrivé/premier servi.

Une deuxième phase débutera après le tirage au sort du 1er décembre.

En comparaison, 6,4 millions de tickets avaient été demandés durant la première phase de la vente pour le Mondial 2014 au Brésil, 1,6 million pour le Mondial 2010 en Afrique du Sud et plus de 10 millions pour le Mondial 2006 en Allemagne.