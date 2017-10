En l’espace de quelques mois, la carrière de Moussa Djenepo connaît une avancée majeure. Arrivé lors du dernier mercato hivernal, l’ailier a disputé ses premiers matchs de championnat sous l’impulsion de Ricardo Sa Pinto, tout en amenant une bonne dose d’explosivité et de technique sur la pelouse. "Il me fait confiance, me motive et surtout me donne beaucoup de conseils tactiques, ce qui me faisait défaut jusqu’ici", disait-il à la télévision du club.

Ce week-end, il a certainement vécu ses plus belles émotions comme footballeur professionnel. Mohamed Magassouba, le sélectionneur du Mali, l’a convoqué pour la première fois… et l’a immédiatement fait monter au jeu.

Juste avant la pause, il a remplacé Adama Traoré, blessé, et a donc disputé cinquante minutes face à la Côte d’Ivoire de Marc Wilmots. Un grand moment pour ce jeune joueur de dix-neuf ans, considéré comme l’un des plus grands espoirs maliens.

Il a été à deux doigts de confirmer cette réputation via une reprise de la tête, sauvée par le portier des Éléphants. Sa prestation a fait sensation car ses supporters n’ont pas hésité à le comparer à Andrés Iniesta. Un peu précipité mais cela fait toujours plaisir à entendre…