En mars 1992, il y a un peu plus de 25 ans, la Yougoslavie disputait le tout dernier match de son histoire, une rencontre de préparation perdue contre les Pays-Bas juste avant d’être exclue de l’Euro en Suède (finalement remporté par le Danemark, éliminé en phase qualificative par les Yougoslaves). Depuis lors, les Diables ont affronté toutes les nations nées de cet ancien pays, à l’exception du tout jeune Kosovo (autorisé à jouer des matches officiels depuis un an) : la Serbie, la Croatie, la Bosnie, la Slovénie, la Macédoine et le Monténégro.