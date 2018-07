Mondial 2018 Il n’y a pas l’ombre d’un début de doute, l’esquisse d’une hésitation. Mardi soir, je ferai partie des supporters des Diables Rouges. Mais lorsqu’ils auront écarté les Français (car, c’est ce qui arrivera n’est-ce pas...), j’aurai quand même un petit pincement au cœur.

Quand on est né d’un papa arlonais et d’une maman messine, quand tous vos oncles, tantes, cousins et cousines vivent “outre-Quiévrain”, vous avez beau avoir une carte d’identité belge en poche, vous vous sentez inévitablement un peu français.

Et il ne faut pas être l’enfant d’un couple “mixte” pour éprouver ce sentiment. Réfléchissez deux secondes à la manière dont se déroulent nos journées. Le matin combien d’entre nous voguent de Matin Première, sur la RTBF, à la “Revue de presque” de Nicolas Canteloup, sur Europe 1.

(...)