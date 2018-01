A 152 jours du coup d'envoi de la Coupe du monde de football en Russie (14 juin - 15 juillet), 1.464 supporters belges ont demandé un ticket pour l'un des trois matchs de la phase de groupes des Diables Rouges. 215 fans belges se sont enregistrés pour obtenir un ticket de la finale, le 15 juillet au stade Loujniki de Moscou. C'est ce qui apparaît dans les chiffres dévoilés vendredi par l'Union belge de football (URBSFA).

L'Union belge a enregistré à ce jour 194 de demandes de supporters pour le duel face au Panama, le 18 juin au stade Olympique de Sotchi, sur les 2.336 places disponibles pour la Belgique. En ce qui concerne Belgique-Tunisie du samedi 23 juin au stade du Spartak Moscou, 515 fans ont demandé un ticket, sur 2.211 places disponibles. 755 supporters seront de la partie contre l'Angleterre le jeudi 28 juin à Kaliningrad. La Belgique dispose de 1.419 places pour ce dernier match de la phase de groupes. Il reste donc environ 4.500 tickets disponibles en tout.

Après le tirage au sort, début décembre à Moscou, l'Union belge avait demandé des tickets supplémentaires pour les matchs de groupes. L'URBSFA craignait qu'il n'y ait pas assez de places disponibles pour le match contre l'Angleterre. Kaliningrad se trouve à vol d'oiseau à 1.160 kilomètres et deux heures de vol de Bruxelles. De plus, Brussels Airlines a annoncé à la mi-décembre que des lignes directes seront établies entre Bruxelles et les villes des stades.

A cinq mois du début du Mondial, la moitié des tickets disponibles pour le match contre l'Angleterre ont trouvé preneur. Il est possible que les tickets supplémentaires ne soient pas nécessaires.

Les supporters belges ont cependant encore le temps de commander des places. La première partie de cette phase de prévente prendra fin le 31 janvier. La deuxième partie se déroulera du 13 mars au 3 avril. Une troisième phase est prévue du 18 avril au 15 juillet, jour la finale.