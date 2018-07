La légende du football brésilien Pelé s'inquiète des exploits à répétition du jeune Kylian Mbappé, 19 ans. "Si Kylian continue d'égaler mes records de cette manière, je devrai peut-être dépoussierai mes crampons", a écrit avec humour Pelé, 77 ans, sur Twitter après la finale de la Coupe du monde.

Kylian Mbappé a inscrit un but en finale, dimanche, mettant à l'abri les 'Bleus' contre la Croatie (4-2). Avec ce but, Mbappé, 19 ans, est devenu le deuxième plus jeune joueur de l'histoire à marquer en finale de la Coupe du monde, après Pelé, buteur à l'âge de 17 ans contre la Suède en 1958 (5-2). Pelé avait d'ailleurs directement réagi sur Twitter. "Seulement le deuxième ado à marquer un but en finale de Coupe du monde. Bienvenue au club Kylian Mbappé! C'est super d'avoir un peu de compagnie."

Mbappé était déjà devenu le plus jeune joueur à marquer au moins 2 buts dans un match de Coupe du Monde depuis Pelé.

Pelé a cependant encore une belle marge avant de voir la pépite française égaler ses records. Le Brésilien est le seul joueur de l'histoire à avoir remporté trois Coupes du monde (1958, 1962 et 1970). Pelé a marqué 77 buts en 92 rencontres internationales avec la 'Seleçao'. Mbappé en est à 8 en 22 apparitions sous le maillot des 'Bleus'.

Mbappé a répondu au tweet de Pelé par un message indiquant "le roi restera toujours le roi".