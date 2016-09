Qualifications: l'Angleterre sur le fil, l’Allemagne déroule

Mondial 2018

L'Angleterre s'est imposée de justesse dimanche dans son premier match de qualification pour le Mondial 2018 de football en Russie.

En déplacement en Slovaquie, à Trnava, l'équipe nationale anglaise n'a marqué qu'un but, l'unique de la partie, alors que ses adversaires étaient réduits à 10 pendant la dernière demi-heure de match. C'est le milieu de terrain de Liverpool Adam Lallana qui s'est chargé de libérer les hommes de Sam Allardyce. Il a trouvé le chemin des filets dans le temps additionnel (90e+5, 0-1).

Précédemment, le capitaine slovaque Martin Skrtel avait été exclu, à la 57e minute, après un second carton jaune pour une faute sur Harry Kane. L'Angleterre n'a ensuite pas réussi à faire la différence, jusqu'aux toutes dernières secondes de jeu lors desquelles Lallana a marqué son tout premier but en équipe nationale. Cette victoire in extremis ne devrait cependant pas calmer les inquiétudes côté anglais, après l'élimination dès les huitièmes de finale du dernier Euro, en France, sur une défaite face à l'Islande, puis le départ de Roy Hodgson.

Dans le même groupe de qualifications, le groupe F, la Lituanie et la Slovénie se sont quittées dos à dos après un nul 2-2. Fiodor Cernych (32e) et Vykintas Slivka (34e) avaient placé les Lituaniens, jouant à domicile, aux commandes de la partie, mais les Slovènes sont revenus au score en deuxième mi-temps via Rene Krhin (77e) et Bostjan Cesar (90e+3).

Les groupes E et C ont également vu tomber dimanche les premiers résultats de la campagne de qualification européenne pour le Mondial russe. La Pologne n'a pas fait mieux qu'un nul 2-2 au Kazakhstan, à Astana (groupe E). Malgré une avance de deux buts prise par les Polonais, avec Kaputska (9e) et Lewandowski (35e, sp), le joueur de 25 ans Sergey Khizhnichenko, qui joue au FC Tobol, au Kazakhstan, s'est fendu d'un doublé (51e, 58e) pour ramener les deux équipes à égalité. Le néo-Mauve Lukasz Teodorczyk est resté sur le banc, côté polonais.

Dans le même groupe, le Danemark s'est imposé avec le plus petit écart (1-0) face à l'Arménie.





L'Allemagne fait le premier pas sur la route de la Russie

L'Allemagne, championne du monde en titre, a fait le premier pas vers la Russie en battant dimanche la Norvège 3 à 0 à Oslo, avec un doublé de Müller, pour son premier match des qualifications pour le Mondial-2018.

Le sélectionneur allemand Joachim Löw, insatisfait de la prestation de son équipe à l'Euro en France, avait demandé à ses hommes d'améliorer deux aspects, dans la perspective de la Coupe du monde: l'efficacité face au but, et un passage beaucoup plus rapide entre les phases défensives et les phases offensives.

Oui, admet Löw, l'Allemagne est l'une des meilleures équipes du monde tactiquement et en terme de possession de balle, "mais ce qui décide les matches, c'est l'efficacité. Et dans ce domaine nous avons eu un déficit ces derniers mois", avait-il mis en garde.

Quels enseignements pourra-t-il tirer de cette victoire contre un adversaire très faible, avant de recevoir les deux équipes théoriquement les plus dangereuses du groupe, successivement la République tchèque (8 octobre)et l'Irlande du Nord (11 octobre) ?

Les champions du monde ont réussi en tous cas à se sortir du piège d'une défense hyper-regroupée, en passant par les ailes (Kimmich, Hector), en tentant des ballons au-dessus du paquet depuis le milieu de terrain (Kroos), et en pratiquant un jeu rapide en profondeur, très direct.

- Un Müller des grands jours -

Tout celà n'aurait peut-être pas été aussi efficace sans un Thomas Müller des grands jours. L'attaquant du Bayern a surmonté sa déception de l'Euro en France, où a il joué six matches sans marquer un seul but, et a ouvert son compteur international pour 2016 avec deux buts, plus une passe décisive.

Le joueur de 26 ans a d'abord marqué un but tout en volonté, reprenant en déséquilibre un ballon qui lui avait échappé dans un premier temps et avait été mal contré par la défense (1-0, 15e).

Juste avant la mi-temps, il a servi en profondeur à l'entrée de la surface à droite son coéquipier du Bayern Joshua Kimmich (21 ans), dont le tir croisé n'a laissé aucune chance à Svensson. (2-0, 45e).

Et c'est encore lui qui s'est retrouvé à la conclusion d'un centre de Khedira, pour une reprise de la tête qui a scellé la supériorité allemande (3-0, 60e).

Fidèle à sa promesse d'intégrer progressivement la prochaine génération, Joachim Löw a fait entrer en fin de match trois joueurs de 20 ans, Brandt, Meyer et Weigl.

Julian Brandt, l'attaquant de Leverkusen entré à la 72 minute, très incisif dans ses dribbles, s'est mis en évidence avec deux tirs qui ont obligé le gardien norvégien à des parades spectaculaires.