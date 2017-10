L'Australie s'est qualifiée mardi à Sydney pour le barrage intercontinental de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Les 'Aussies' sont venus à bout de la Syrie grâce à leur victoire 2-1 aux prolongations lors du match retour du quatrième tour de la zone Asie. Les 90 premières minutes s'étaient conclues sur le score de 1-1 comme au match aller. Le vainqueur du barrage intercontinental qui aura lieu les 6 et le 14 novembre prochain se qualifiera pour la Coupe du Monde. L'Australie aura l'opportunité de se qualifier pour la 5e fois de son histoire au Mondial.

La Syrie avait pourtant très bien débuté la rencontre avec un but d'Omar Al Somah à la 6e minute mais l'Australie a immédiatement répondu par l'intermédiaire de Tim Cahill (13e). Les deux équipes se sont ensuite neutralisées et se sont dirigées vers les prolongations. La Syrie est alors restée à dix suite à l'exclusion (deux jaunes) de Mahmoud Al Mawas à la 94e minute de jeu. L'Australie a donc continué à pousser et a logiquement marqué de la tête grâce à un nouveau but de Cahill (109e). La Syrie, qui a frappé sur le poteau à la 120e, dit donc adieu à la possibilité de jouer la première Coupe du monde de son histoire.

L'Australie est désormais à deux matches du Mondial 2018. Pour se qualifier, elle devra se mesurer à la 4e équipe de la zone CONCACAF (Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes) dans un duel aller-retour début novembre.

Le 4e de la zone CONCACAF sera connu dans la nuit de mardi à mercredi à la suite de la dernière journée de qualifications. Dans cette confédération, le Mexique et le Costa Rica sont assurés de jouer le Mondial alors que les USA (3e, 12 pts), Panama (4e, 10 pts) et le Honduras (5e, 10 pts) se disputent encore la qualification.