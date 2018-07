Ce fan des Bleus a reçu une belle suprise inattendue à tout juste vingt-quatre heures de la finale entre la France et la Croatie.





Supporter de l'équipe tricolore depuis de nombreuses années et fervent suiveurs des Bleus à travers leurs déplacement en Europe, Moussa avait de quoi être frustré à leur où sa sélection de coeur affrontait la Croatie. Et pour cause, le match se joue au stade Loujniki de Moscou, sa ville, mais l'homme n'était pas parvenu à obtenir un ticket.





Heureusement pour lui, le président de l'association de supporters Irrésistibles Français (l'équivalent de 1895 chez nos voisins), s'est chargé de combler ce vide en lui annonçant en direct sur Twitter qu'il assisterait à la rencontre en compagnie des fans des Bleus, ce qui n'a pas manqué d'émouvoir l'intéressé qui a immédiatement fondu en larmes.





Une belle manière de conclure ce Mondial à domicile. En espérant pour lui que la deuxième étoile soit au rendez-vous.