Parmi tous les clubs dans le monde qui ont cédé un ou plusieurs des 736 joueurs sélectionnés pour le Mondial 2018, c’est Tottenham qui a le plus de représentants au stade des demi-finales.

Neuf joueurs étaient encore en lice avant France-Belgique. Ces demi-finalistes sont Toby Alderweireld, Jan Vertonghen et Mousa Dembélé pour la Belgique; Harry Kane, Dele Alli, Kieran Trippier, Danny Rose, Eric Dier, côté anglais; et Hugo Lloris pour la France. Manchester City et Manchester United disposent de sept représentants chacun.

Les Belges Vincent Kompany et Kevin De Bruyne; les Anglais Kyle Walker, John Stones, Raheem Sterling, Fabian Delph; et le Français Benjamin Mendy pour les Citizens champions d’Angleterre.

Les Diables Rouges Marouane Fellaini et Romelu Lukaku, les Lions Jesse Lingard, Phil Jones, Ashley Young et Marcus Rashford; et le Coq Paul Pogba chez les Red Devils. Quant à la Jupiler Pro League, il lui restait deux représentants avant la première demi-finale grâce au Diable Rouge Leander Dendoncker (Anderlecht) et au Croate Lovre Kalinic (La Gantoise).