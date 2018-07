A la suite des éliminations de l'Uruguay et du Brésil, par la France et la Belgique, vendredi en quarts de finale, le Mondial 2018 de football en Russie proposera un dernier carré entièrement européen.

En 21 éditions de la Coupe du monde, ce n'est que la 5e fois que l'Europe monopolise les quatre places les plus prisées. Les deux autres quarts de finale opposent samedi quatre autres nations européennes. La Suède rencontre l'Angleterre jeudi (16 heures belges), après quoi la Russie et la Croatie en soirée (20 heures belges) se disputeront le dernier fauteuil.

La dernière fois que les quatre demi-finalistes étaient venus d'Europe, c'était en 2006. Auparavant, ce fut le cas en 1934, 1966 et 1982.

Et il est donc déjà certain que l'Europe remportera sa 4e Coupe du monde consécutive après l'Italie en 2006, l'Espagne en 2010 et l'Allemagne en 2014. Le Brésil avait été le dernier pays non européen à s'imposer en 2002.