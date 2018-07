L'Angleterre, qui n'a plus atteint le dernier carré du Mondial depuis 1990, s'est qualifiée après avoir battu la Colombie aux tirs au but en 8es de finale. Les Three Lions ont ainsi mis un terme à la malédiction, eux qui n'étaient jamais sortis vainqueurs d'une séance de penalties en Coupe du monde.

Les troupes de Gareth Southgate peuvent compter sur Harry Kane, pour l'instant meilleur buteur du tournoi avec 6 buts.

En face, il y aura une équipe de Suède qui rêve de retrouver les demi-finales pour la première fois depuis 1994.

Si elle ne présente pas de noms ronflants, la Suède jouit d'un collectif solide, qui a privé les Pays-Bas et l'Italie de Coupe du monde et qui est sortie d'un groupe fatal à l'Allemagne au 1er tour.

Le vainqueur de Suède - Angleterre affrontera mercredi en demi-finales celui du dernier quart de finale, qui mettra aux prises la Russie et la Croatie à Sotchi.

LES COMPOS :

Suède : Olsen, Krafth, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson, Claesson, Larsson, Ekdal Forsberg, Berg, Toivonen.

Angleterre : Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Dele, Henderson, Lingard, Young, Sterling, Kane.

