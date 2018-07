Ce sera certainement le duel le plus important de sa carrière internationale. Quelle que soit la stratégie choisie par Roberto Martinez, Thomas Meunier sera contraint de se farcir Neymar sur son couloir droit. Sa prestation sera d’autant plus importante que le Virtonais doit encore démontrer aux derniers sceptiques qu’il est capable d’assurer sa mission défensive face aux meilleures formations du globe. Et un test face à celui qui est assurément le meilleur joueur du monde sur un flanc gauche ne pouvait pas mieux tomber pour lui. Pour l’aider, il présente le grand avantage de bien connaître Neymar, pour l’avoir côtoyé durant douze mois au Paris Saint-Germain. À l’entraînement, il a donc eu l’occasion à de multiples reprises d’étudier son jeu. "Mais je ne peux pas dire que je le connais par cœur car il est tellement imprévisible qu’il change tout le temps son jeu", disait-il au soir de la qualification contre le Japon.

(...)