Mardi, dans un show TV américain, Ibrahimovic a affirmé qu'il serait présent cet été en Russie pour le Mondial.

"Une Coupe du monde sans moi ne serait pas un Coupe du monde", Zlatan Ibrahimovic a une nouvelle fois fait le show dans ses déclarations sur le plateau de Jimmy Kimmel sur la chaîne ABC tout en provoquant l'hilarité des spectateurs présents sur le plateau et nombreux téléspectateurs aussi. Retraité international depuis l'année 2016, l'homme aux 116 sélections et ses 36 balais a assuré sa présence en Russie pour la Coupe du monde. "Je vais aller au Mondial, c'est la seule chose que je peux dire. Si j'en dis plus, des gens vont m'en vouloir. Je dois faire attention à ce que je dis maintenant."

Le Suédois aime faire parler de lui et n'a pas hésité, comme à son habitude, à lancer quelques punchlines. Il a même comparé son premier but avec le L.A Galaxy à... Un tremblement de terre. "Je ne suis pas un Suédois typique mais j'ai mis la Suède sur une carte! Avant de venir à Los Angeles, j'ai vu qu'il y avait des tremblements de terre. Mais un comme celui-là manquait ici..."

En plus de cette comparaison, Zlatan n'a pas héisté à rappeler que, selon lui, il était "le meilleur joeur du sport le plus populaire du monde" tout en s'excusant auprès des personnes qui ne suivent pas le football. "J'ai choisi le football et je suis désolé pour les fans qui suivent les autres sports, mais ce serait la même chose."