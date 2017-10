L'Angleterre s'est qualifiée pour la finale du Mondial U17 de football, mercredi à Kolkata, en Inde.

Elle a battu le Brésil 3-1, grâce à un triplé de Rhian Brewster, en demi-finale. L'attaquant de l'équipe des U23 de Liverpool, âgé de 17 ans, a trouvé le chemin du but aux 10e, 39e et 77e minutes. Le Brésilien Wesley avait égalisé à la 21e. Brewster avait déjà marqué trois buts lors de la victoire en 1/4 de finale au détriment des Etats-Unis (4-1), samedi dernier à Goa. Il a porté son total à 7 buts (plus un tir au but), en 6 matchs dans ce Mondial.

L'autre demi-finale oppose, mercredi soir, le Mali et l'Espagne.

La finale se joue samedi. Elle sera précédée par le match pour la 3e place.