L'entraîneur de Manchester United Jose Mourinho n'a pas exclu vendredi de proposer à terme un nouveau contrat à Zlatan Ibrahimovic, une fois que l'attaquant suédois en aura fini avec sa convalescence après sa grave blessure au genou droit.

"C'est possible, c'est ouvert", a répondu Mourinho à un journaliste lui demandant en conférence de presse si "Ibra", dont le contrat avec Manchester United a expiré le 30 juin, pourrait encore porter le maillot des "Red Devils".

"Il a pris la décision de vouloir continuer à jouer au plus haut niveau. Il n'a pas voulu se cacher derrière cette terrible blessure alors que cela aurait facile de dire stop et de vouloir jouer à un autre niveau", a poursuivi le technicien portugais.

"Nous lui avons ouvert les portes de notre centre d'entraînement pour sa convalescence", a précisé "Mou".

Blessé au genou droit le 20 avril et opéré aux Etats-Unis, Ibrahimovic, 35 ans, a laissé entendre que sa convalescence se déroulait très bien et plus vite qu'anticipé.

Mais Mourinho veut prendre son temps avec l'ancien joueur du Paris SG et ne pense pas devoir se pencher sur la question d'un nouveau contrat avant décembre 2017.

"Nous prendrons une décision qui nous satisfera tous, si cela veut dire qu'il peut rester et que nous devons attendre, disons en décembre, parce que je ne crois pas qu'il puisse rejouer un match avant cette date", a expliqué l'ancien entraîneur de Chelsea, à la veille du premier des cinq matches de préparation de son équipe lors de sa tournée aux Etats-Unis.

"Pourquoi ne devrait-on pas attendre pour un joueur qui nous a tant donné", a-t-il insisté.

Ibrahimovic, qui a rejoint Manchester United l'été dernier après quatre saisons au PSG, a marqué 28 buts, dont 17 en championnat, sous le maillot de ManU.

Le club américain du Los Angeles Galaxy ne cache depuis plusieurs semaines qu'il aimerait recruter "Ibra".