Grâce à un but de William Owusu (81e), l'Antwerp s'est imposé à Mouscron à l'occasion du dernier match de la 3e journée du championnat de Belgique de football au programme samedi (0-1).

Au classement, le club anversois (7 points) est deuxième tandis que Mouscron est avant-dernier avec zéro unité tout comme Eupen, qui a enregistré une nouvelle déconvenue à Zulte Waregem (4-0-. Plus tôt dans la journée, Standard/Cercle Bruges (0-0) et Saint-Trond/Lokeren (1-1) n'ont pas eu de vainqueur.

Pour espérer prendre le premier point de la saison, Frank Defays a apporté deux modifications à son équipe: Nikola Gulan et Mohamed ont laissé leur place à Bruno Godeau et Yannis Mbombo. Laszlo Boloni a fait confiance aux onze hommes, qui avaient arraché la victoire à Charleroi lors de la première journée. Cela a semblé une bonne idée tant l'Antwerp a dominé la première demi-heure grâce à Dino Arslanagic, Sambou Yatabaré, Jonathan Bolingi et Geoffry Hairemans, auteur de deux belles reprises ayant obligé Olivier Werner à sauver son camp (8e, 12e). Le dernier quart d'heure a été moins animé et les deux gardiens ont pu suivre le match sans trop d'émotion même si Godeau a failli mettre le ballon dans son but (45e+1).

Le niveau de jeu est resté le même au début de seconde période. L'Antwerp essayait tant bien que mal mais Mouscron n'a pas dessiné une action digne de ce nom. Par contre, Bolingi a placé le ballon au-dessus (57e) avant que Werner ne sorte des deux poings un tir de Faris Haroun (59e) et ne contre un nouveau coup de fusil de Hairemans (64e). Mais le gardien mouscronnois n'a rien pu faire sur une reprise de la tête d'Owusu, qui a devancé Mergim Vojvoda (81e, 0-1). L'Antwerp a directement failli doubler la marque par Bolingi, qui s'est déjoué des deux arrières centraux hurlus (83e). Dans la foulée, Fabrice Olinga a porté pour la première fois le danger dans le camp adverse mais il a perdu son duel avec Sinan Bolat (84e).

L'égalisation aurait eu le goût d'un petit miracle vu que Hairemans a encore expédié le ballon sur le montant (85e).