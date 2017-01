Comme un clin d’œil du destin, l’un des amis d’Anthony Vanden Borre s’entraînait juste à côté des Anderlechtois quand la nouvelle de la retraite est tombée : Geoffrey Mujangi Bia. Formé au Sporting en même que VDB, il est aussi actuellement à La Manga avec le FC Sion.

"La nouvelle est connue ?" s’étonnait-il en quittant la pelouse. "Je suis au courant depuis un mois, mais je ne savais pas que ça allait sortir dans les journaux."

Même s’il le savait depuis quelques semaines, Mujangi Bia a toujours du mal à imaginer. "Quand il m’a annoncé ça, je n’y croyais pas. Je me disais qu’il n’était pas sérieux. Je me trompais : il veut vraiment arrêter. C’est dommage, mais c’est son choix."

L’ancien joueur de Charleroi et du Standard comprend les raisons qui ont poussé son pote à raccrocher les crampons.

"Le monde du football est difficile. Tu peux être adulé un jour et oublié le lendemain. Il faut savoir encaisser. Anthony est sorti du centre de formation à un moment où les jeunes n’étaient pas aussi bien encadrés qu’aujourd’hui. Il est passé par des moments difficiles. Cela fait treize ans qu’il est là-dedans et je peux comprendre qu’il veuille privilégier son bien-être."

La saison passée, Vanden Borre aurait pu rejoindre Mujangi Bia et Pelé Mboyo à Sion. Le transfert avait finalement capoté. "Je ne pense pas que cela aurait changé quelque chose. Tu ne joues pas pour tes amis. S’il n’avait plus envie, on n’aurait pas pu y changer quelque chose."

Geoffrey Mujangi Bia garde tout de même un petit espoir de revoir Anthony Vanden Borre sur un terrain. "Tiendra-t-il à sa décision pour toujours ? Je pense qu’on pourrait le revoir jouer un jour. Le football, c’est sa vie, il est bourré de talent et il n’a que 29 ans. Contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, il n’est pas fragile. Il l’a prouvé en passant du chômage à la Coupe du Monde en un an. Il a une vraie force de caractère. S’il revient un jour, ça ne sera en tout cas pas pour l’argent. Il laisse tomber 18 mois de contrat à Anderlecht, c’est bien la preuve qu’il ne pense pas à ça. Son choix a quelque chose de plus profond."