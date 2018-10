Depuis le 1er septembre et la victoire "panda" face aux Rouches, Rémy Mulumba n’avait plus donné de ses nouvelles.

Confiné au banc durant trois matches, le Français avait même été écarté de la liste des 18 lors de la venue de l’Antwerp.

"Cela fait plaisir de reprendre du temps de jeu. D’autant plus dans un stade où l’on retrouve une des plus grosses ambiances du championnat belge."

S’il ne choisit pas ses matches, le milieu défensif était de la partie à Bruges, contre le Standard et, désormais, à Genk. Sera-t-il reconduit pour la venue d’un autre grand (Anderlecht), dimanche ? Sa prestation, à hauteur de Marreh devant la défense, n’a pas été exceptionnelle. À sa décharge, le milieu de terrain de Genk est certainement le meilleur du royaume.

"En vitesse, en précision et en qualité de passe dans les espaces libres, les Limbourgeois nous ont bousculés lors du premier acte."

D’autant que les troupes de Philippe Clément n’ont pas ménagé leurs efforts jusqu’à la pause.

On a senti , ensuite, les Limbourgeois tournant légèrement la tête vers la Turquie, destination de la semaine où ils affronteront jeudi le Besiktas.

Ce qui a permis à Eupen d’enfin créer du danger. Notamment via Blondelle qui a loupé l’immanquable à 1-0. "J’ai fait 80 mètres pour être au bon endroit", narre Siebe. "Je pensais que le ballon allait arriver directement dans ma zone. Mais il y a eu un essai de Keita et cela a changé ma ligne de course…"

N’empêche, ce ballon devait aller au fond !

À 1-1, Genk aurait-il su réaccélérer ? "On peut être satisfait de notre 2e mi-temps", reprenait Mulumba. "On les a fait douter. Mais attention, même si on n’est pas en difficulté sur le plan comptable, on ne peut pas s’endormir !"

Emmanuel Thyssen