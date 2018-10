Auteur d’un but salvateur face au PSV Eindhoven ce mercredi en Ligue des Champions, Radja Nainggolan ne fera pas partie de la liste de Roberto Martinez dévoilée ce vendredi. C’est une certitude. "Je suis complètement passé à autre chose", a confié le "Ninja" au micro de Sporza.

"J’ai facilité la tâche de l’entraîneur national avec ma décision (NdlR : après avoir été écarté du groupe pour le Mondial) mais je pense avoir fait le bon choix. C’est cependant inutile de continuer à parler de ça. Le plus important, c’est que j’ai désormais l’esprit libre."

L’esprit libre , certes, mais les pieds et les mains liés. Comme pour son transfert de l’AS Roma vers l’Inter Milan cet été. "J’ai eu du mal à tout quitter à Rome parce que les choix ne sont pas toujours faits par le joueur lui-même", fait remarquer le milieu de terrain de 30 ans qui n’a pas vraiment eu son mot à dire dans ce transfert. "Malgré tout, j’ai été très bien reçu dans ce club, j’ai vraiment trouvé un bon groupe."

Deux mois et demi après son arrivée dans la vareuse nerrazzuri, Radja Nainggolan semble en tout cas parfaitement acclimaté. Déjà maître du milieu interiste, l’Anversois a trouvé son rythme de croisière. Il a déjà inscrit deux buts et les Milanais ont remporté six de leurs sept derniers matches. Dont deux en Ligue des Champions.

Mais ce sont désormais deux duels face au FC Barcelone qui attend Nainggolan et ses coéquipiers en C1. "Ce sera difficile, bien sûr, mais l’année dernière, j’avais déjà joué contre eux avec l’AS Roma. Tout le monde peut gagner, il faut y aller avec un bon feeling et jouer notre jeu."