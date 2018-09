Les Espagnols et les Anglais s'affrontent lors de la première rencontre du groupe 4 de la Nations League A.

Dès le début de la rencontre, les Anglais gênent les Espagnols avec un pressing haut. A la 11e minute, c'est le but de l'Anglais Marcus Rashford. Grâce à une superbe sortie de balle, Kane récupère la balle, avant de la mettre dans les pieds de Shaw, qui fait la passe décisive.

Deux minutes plus tard, Saul Niguez marque à son tour, permettant à l'Espagne d'égaliser (1-1).

A la 18e minute, Marcos Alonso est fauché par Henderson. Le milieu anglais reçoit une carte jaune.

A l'issue d'un coup franc, Rodrigo dévie parfaitement au premier poteau, ce qui ne laisse aucune change au gardien de l'équipe anglaise. L'Espagne prend donc l'avantage (1-2).

En direct

Pour rappel, sur Les Sports Plus, nous proposons deux formules d'abonnement: Sport Expert et Sport Premium. Dans les deux cas, le premier mois est gratuit et sans engagement.La deuxième formule vous donne également un accès complet au site d'Eleven Sports et donc à leurs trois chaînes télé. Ce samedi soir, vous pouvez suivre Angleterre-Espagne en direct vidéo ! Pour découvrir nos offres d'abonnement, rendez-vous ici Si vous êtes déjà abonnés Sport Premium, rendez-vous ici pour suivre Angleterre-Espagne.