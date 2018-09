1. Parce que vous êtes nostalgiques de la Coupe du Monde

Qu'elle nous manque, cette Coupe du Monde en Russie. Les dribbles d'Eden Hazard, les arrêts de Thibaut Courtois, les déboulés de Nacer Chadli et les buts de Romelu Lukaku ne font plus vibrer nos soirées. La Nations League étant une compétition officielle, nous allons à nouveau pouvoir vibrer et pourquoi pas aller chercher un trophée au nez et à la barbe des autres grandes nations. Ce sera l'occasion de ressortir les maillots, chapeaux et écharpes du placard et de vérifier que le frigo est toujours approvisionné en bières.













2. Parce qu'au fond, on a tous envie de voir le Luxembourg à l'Euro 2020

C'est une des particularités de cette Nations League: une petite équipe de la Ligue D va se qualifier pour l'Euro 2020. Dans ce groupe composé des cancres du football européen, il y a des nations comme la Moldavie, Andorre, Saint-Marin, le Kosovo, mais surtout le Luxembourg. Quelle bouffée d'air frais ce serait de pouvoir admirer cette équipe contre nos Diables Rouges lors de la prochaine grande compétition européenne. Une belle occasion d'admirer des stars de notre championnat comme Aurélien Joachim ou Anthony Morris. Dudelange a montré la voie en Europa League, l'équipe nationale du Luxembourg pourrait dès lors surfer sur cet exploit.













3. C'est l'occasion de retrouver l'Italie

L'Italie vous a manqué non? Si, un petit peu quand même, avouez. La Coupe du Monde a été belle mais elle a eu un petit goût de trop peu. Les matches de l'Italie déchaînent toujours les passions. Soit vous êtes un fervent tifosi de la Nazionale et vous vivez les rencontres avec toute votre ferveur méditéranéenne, soit vous voulez absolument que cette équipe perde et vous êtes tour à tour supporter du Chili, du Japon, de la Suède et de n'importe quelle équipe qui affronte l'équipe de la Botte. Si c'est votre cas, vous pouvez déjà vous préparer à supporter leurs adversaires qui seront le Portugal et la Pologne. Et normalement, une victoire dans cette compétition n'enverra personne klaxonner dans les rues....













4. Pour vous rendre compte qu'il n'y a qu'un seul hymne en football: celui de la Ligue des Champions

Mais qui a eu cette idée folle, non pas d'inventer l'école mais de créer un hymne pour la Nations League? On se le demande, surtout après avoir écouté les quelques notes bien déprimantes de cette version discount de l'hymne de la Ligue des Champions. Vous n'avez qu'à écouter par vous-mêmes, et essayer surtout de tenir jusqu'au bout de ces 2 minutes et 23 secondes de torture auditive.













5. Parce ce que c'est tout simplement du football

I love this game, comme dirait Patrice Evra. Faut-il vraiment trouver une bonne excuse pour s'asseoir dans son canapé et regarder pendant près de deux heures son sport préféré? Au diable les série et autres films à gros budget. Puisque nous vivons pour le football, notre place est devant ces rencontres et pas ailleurs. Que les paquets de chips s'ouvrent, que résonne le bruit des canettes de bière qui s'ouvrent dans un royal "pshiiit" et que tous les pieds du monde se posent délicatement sur la table du salon!