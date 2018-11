Dans les dernières minutes de la rencontre entre les Allemands et les Hollandais, le défenseur de Liverpool y est allé d'une superbe reprise de volée et a qualifié son pays pour le Final Four de la Nations League, qui se déroulera en juin prochain au Portugal. Un nul salvateur qui a du coup éliminé la France.





Juste après le coup de sifflet final, le capitaine des Oranje a pris l'arbitre de la rencontre (Mr Ovidiu Hategan) dans ses bras. Ce dernier était en pleurs.