Retrouvez tous les résultats de cette journée de Nations League.

Les Pays-Bas écrasent l'Allemagne. Les Néerlandais n'ont fait qu'une bouchée de l'Allemagne, moribonde.





Ligue B

Groupe 1

Groupe 4

La République tchèque s'est imposée 1-2 contre la Slovaquie. Après une première mi-temps assez calme, les Tchèques sont revenus en force avec un goal de Krmencik à la 52ème minute. La Slovaquie est revenue au score grâce à Hamsik à la 62ème minute. C'est finalement Schick qui a tranché et a offert la victoire à la République tchèque.

L'Irlande et le Danemark ne sont pas parvenus à se départager et se sont quittés sur un score nul. Au classement après deux journées, le Danemark compte 4 points, devant le pays de Galles et ses trois unités. L'Irlande ferme la marche avec un point.





Ligue C

Groupe 3

La Norvège s'est imposée par la plus petite des marges à Oslo face à la Slovénie (1-0) et compte désormais six points sur neuf. La Bulgarie est première avec un neuf sur neuf. Chypre est troisième avec trois points, devant la Slovénie qui n'a toujours pas pris de point.





Ligue D

Groupe 1

La Lettonie et le Kazakhstan ont partagé l'enjeu (1-1). Les deux équipes comptent deux points en trois matches, comme Andorre. La Géorgie est première avec un neuf sur neuf.

Groupe 4

Soirée historique pour Gibraltar

En s'imposant 0-1 en Arménie, les joueurs de Gibraltar ont ouvert un nouveau chapitre de leur courte histoire en tant qu'équipe nationale. Il s'agit en effet du tout premier succès de cette équipe, qui a disputé son premier match international voici près de cinq ans. Si les Gibraltariens avaient déjà goûté par deux fois à la victoire, contre Malte en juin 2014 et contre la Lettonie en mars dernier (en 32 matches), c'était à chaque fois à domicile. Cette fois, ils sont parvenus à s'exporter en signant leur premier succès hors de leurs bases, mais également un premier succès dans une rencontre à enjeu car les victoires contre Malte et la Lettonie étaient dans le cadre de matches amicaux.

Ils restent néanmoins derniers de leur groupe avec ce seul succès en trois matches, comme leur adversaire du jour. La Macédoine est en tête avec 6 points sur 6, devant le Liechtenstein et ses trois unités en deux matches.