Kai Havertz (Bayer Leverkusen) et Antonio Rüdiger (Chelsea) doivent renoncer en raison de blessures aux matchs de l'Allemagne en Ligue des Nations contre les Pays-Bas (13 octobre à Amsterdam) et la France (16 octobre à Paris). Le sélectionneur national Joachim Löw a appelé Emre Can (Juventus) lundi.

Havertz et Rüdiger rejoignent Marco Reus (Borussia Dortmund), qui a déclaré forfait dimanche pour cause de blessure au genou.

Havertz, 19 ans, a fait ses débuts avec l'équipe nationale le mois dernier lors du match d'entraînement contre le Pérou (2-1). Le milieu de terrain offensif est monté au jeu dans les derniers instants. Quelques jours plus tôt, il était resté sur le banc des remplaçants lors du match de Ligue des Nations contre la France (0-0).

Rüdiger, défenseur de 25 ans, a déjà 27 caps avec la Mannschaft.

Emre Can (24 ans), qui a quitté Liverpool cet été, possède vingt caps internationales.