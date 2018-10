Dans un petit quizz diffusé sur M6, Antoine Griezmann et Ousmane Dembelé répondent à diverses questions. Entre les imitations de Didier Deschamps (par le premier) et de Kylian Mbappé (par le second), vient la question du règlement de la Ligue des Nations.

Sauf qu'aucun des deux n'a été capable d'être très explicite à ce sujet. Entre les descendants et les montants, le final four et les "qui vont en vacances" dans les groupes de trois, la séquence prête à sourire.

Dans le cadre de la troisième journée du groupe 1 de la Ligue A, les Français affrontent ce mardi soir l'Allemagne.