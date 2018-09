La Bosnie-Herzégovine a battu l'Irlande du Nord 1-2 samedi lors de la première journée du groupe B1 de la Ligue des Nations à Belfast. Les Bosniens bondissent en tête de leur groupe avec trois points contre zéro pour l'Irlande du Nord et pour l'Autriche, qui entrera en lice face à la Bosnie mardi prochain.

Dominatrice tant au niveau de la possession de balle qu'au niveau des occasions, l'Irlande du Nord a manqué de cynisme devant le but et s'est faite surprendre lors des rares montées bosniennes. Haris Duljevic a ouvert le score après 36 minutes sur un assist du capitaine Edin Dzeko. Le deuxième but est tombé peu après l'heure de jeu sur une erreur défensive nord-irlandaise exploitée par Elvis Saric (64e). L'Irlande du Nord a dû attendre les arrêts de jeu pour percer la défense bosnienne via Will Grigg (90e+3). Trop tard pour effrayer la Bosnie.