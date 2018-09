La France affrontait les Pays-Bas ce dimanche soir dans le cadre de la Ligue des Nations.

Après son partage en Allemagne jeudi (0-0), la France a remporté son deuxième match de la Ligue des Nations dimanche au Stade de France face aux Pays-Bas (2-1). Kylian Mbappé (14e) et Olivier Giroud (75e) ont inscrit les buts des Bleus tandis que Ryan Babel (67e) avait remis les deux formations à égalité. Ruud Vormer (Club Bruges) est monté au jeu pour les Oranje (76e). Les champions du monde commandent le groupe 1 avec 4 points devant l'Allemagne (1) et les Pays-Bas (0). Dominateurs une bonne partie du match, les Bleus, bien lancés par Mbappé (14e), se sont fait surprendre peu après l'heure de jeu par un but de Babel (67e). Remobilisés, les hommes de Didier Deschamps ont rapidement repris l'avantage grâce à Giroud (75e). L'équipier d'Eden Hazard à Chelsea a inscrit son 32e but et dépasse Zinedine Zidane (31), devenant 4e meilleur buteur de l'histoire des Bleus.

En Ligue B, le Danemark a entamé son parcours dans le groupe 4 par une victoire contre le Pays de Galles à Aarhus (2-0) grâce à un doublé de Christian Eriksen (32e, 63e sur penalty). Les Vikings prennent la première place du classement avec 3 points tout comme les Gallois, qui avaient battu l'Irlande en ouverture. Dans le groupe 1, Andriy Yarmolenko (80e, penalty) a offert un second succès à l'Ukraine face à la Slovaquie (1-0). Chez les vainqueurs, Roman Yaremchuk (Gand) a joué tout le match et Ruslan Malinovsky (Genk) est sorti à la 71e. L'Ukraine (6 points) est première laissant la Tchéquie et la Slovaquie à zéro.

En Ligue C, la Bulgarie (6 points) a pris la tête du groupe 3 en battant la Norvège grâce à un but de Radoslav Vasilev (58e). Les Scandinaves, qui ont terminé la rencontre à dix suite à l'exclusion de Havard Nordtveit (88e), sont deuxièmes. Ils comptent trois points tout comme Chypre, qui a battu la Slovénie (2-1). L'éphémère Anderlechtois Robert Beric a pourtant ouvert la marque pour la Slovénie (55e, 0-1). Pieros Sotiriou (69e, 1-1) et Petar Stojanovic contre son camp (89e, 2-1) ont signé la remontée chypriote. Kostas Laifis (Standard) a joué toute la rencontre avec les vainqueurs.

En Ligue D, la Géorgie avec Giorgi Chakvetadze (Gand) pendant 86 minutes a battu la lettonie (1-0). Tornike Okriashvili a inscrit sur penalty (77e) le but de la deuxième victoire de son équipe (6 points), qui prend logiquement la tête du groupe 1 devant Andorre (1 point), la Lettonie (1) et le Kazakhstan (1).

Dans le groupe 4, deux rencontres étaient au programme. La Macédoine a battu l'Arménie 2-0 via des buts d'Egzijan Alioski (24e, penalty) et de Goran Pandev (59e). Dennis Salanovic a été l'artisan du succès du Liechtenstein sur Gibraltar (2-0). Le joueur de Thun a inscrit le premier but et a offert le second à Sandro Wieser (72e). Au classement, la Macédoine (6 points) devance le Liechtenstein (3), l'Arménie (3) et Gibraltar (0).

En direct

Nos abonnés Sport Premium peuvent suivre l'affiche de la soirée en direct vidéo sur le site de notre partenaire Eleven Sports.Pour rappel, sur Les Sports Plus, nous proposons deux formules d'abonnement: Sport Expert et Sport Premium. Dans les deux cas, le premier mois est gratuit et sans engagement.La deuxième formule vous donne également un accès complet au site d'Eleven Sports et donc à leurs trois chaînes télé. Ce dimanche soir, vous pouvez suivre France-Pays-Bas en direct vidéo ! Pour découvrir nos offres d'abonnement, rendez-vous ici Si vous êtes déjà abonnés Sport Premium, rendez-vous ici pour suivre France-Pays-Bas !