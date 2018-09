Le Portugal s'est imposé 1-0 face à l'Italie dans le groupe 3 de la Ligue A de la Ligue des Nations de football, lundi soir à Lisbonne.

Un but planté par André Silva à la 48e minute a suffi pour offrir les 3 points et la 1e place du groupe aux champions d'Europe, dont c'étaient les débuts dans cette nouvelle compétition de l'UEFA.

L'Italie ne compte qu'1 point sur 6. La Nazionale avait fait match nul 1-1 face à la Pologne vendredi lors de la 1e journée.

En Ligue B (groupe 2), la Turquie s'est imposée de justesse 2-3 en Suède, Akaba marquant le but de la victoire dans les arrêts de jeu. La Russie et la Turquie ont 3 points, la Suède 0.

En Ligue C, l'Ecosse, battue 0-4 par la Belgique vendredi en amical, a pris les 3 points face à l'Albanie en s'imposant 2-0 dans le groupe 1. Ecosse et Albanie dominent le groupe avec 3 points, alors qu'Israël n'en a aucun.

Dans le groupe 4, les anciens Anderlechtois se sont distingués à Belgrade, où la Serbie et la Roumanie se sont quittées dos à dos (2-2). Aleksandar Mitrovic a pris les deux buts serbes à son compte (23, 63), tandis que Nicolae Stanciu a inscrit le premier but roumain sur penalty à la 48e. George ¿ucudean a fixé le score à 2-2 à la 68e.

Dans le même groupe, le Monténégro a battu la Lituanie 2-0.

Le Monténégro et la Serbie ont 4 points après 2 matches. Suivent la Roumanie (2) et la Lituanie (0).

Enfin, en Ligue D, le Kazakhstan et Andorre ont partagé l'enjeu 1-1 dans le groupe 1. Dans le groupe 3, c'est sur un même score de 1-1 que s'est terminé Malte - Azerbaidjan. Le Kosovo a battu les Iles Féröé 2-0.

Pour rappel, les Diables Rouges entreront en lice mardi en Islande, lors de la 2e journée du groupe 2 de la Ligue A. Les Islandais ont été corrigés 6-0 par la Suisse samedi.

Pour rappel, sur Les Sports Plus, nous proposons deux formules d'abonnement: Sport Expert et Sport Premium. Dans les deux cas, le premier mois est gratuit et sans engagement.La deuxième formule vous donne un accès complet au site d'Eleven Sports et donc à leurs trois chaînes télé. Ce dimanche soir, vous pouvez suivre Portugal-Italie et Serbie-Roumanie en direct vidéo ! Pour découvrir nos offres d'abonnement, rendez-vous ici Si vous êtes déjà abonnés Sport Premium, rendez-vous ici pour suivre Portugal-Italie et Serbie-Roumanie !