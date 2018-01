En inscrivant un pénalty contre Amiens en Coupe de la Ligue, Neymar a signé son 20ème but de la saison toutes compétitions confondues.





11 buts en 14 rencontres de Ligue 1, 6 réalisations en autant de rendez-vous en Ligue des Champions, et ses trois derniers buts lors des Coupe de France et Coupe de la Ligue. 20 buts en 22 matchs. A cette allure-là, Paris sera très vite champion et sera un sérieux concurrent à la victoire finale de la coupe aux grandes oreilles.