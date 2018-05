Le crack du PSG et de la Seleçao Neymar est rentré à Paris ce vendredi, deux mois après son opération au pied droit, pour achever sa convalescence et au moins assister à la fin de saison de son club. Avec en tête l'objectif primordial du Mondial en Russie (14 juin-15 juillet).

Tout est sujet à feuilleton chez lui. Comme son plan de vol. L'Equipe avait révélé jeudi que le Brésilien avait réservé "une place de choix en business, au rang 1B" sur le "vol AF 443" au départ de Rio.

Mais des sources aéroportuaires ont indiqué à l'AFP qu'il devrait arriver par un vol privé au Bourget en milieu de journée. Choix plus conforme à son standing.

Comment vont se dérouler ses journées? Difficile de le savoir. Même son coach en dit peu. "J'ai l'information qu'il arrive, mais je ne sais pas exactement quand", avait dribblé l'entraîneur du PSG Unai Emery jeudi en conférence de presse.

La poursuite de la convalescence de Neymar à Paris est forte en symboles pour le PSG, qui veut montrer que le Brésilien est à fond derrière le club, après une première saison ternie par sa blessure, la déception de l'élimination dès les 8e de finale de Ligue des champions et la querelle entre le Brésilien et son coéquipier Edinson Cavani pour tirer les penalties.

Objectif Coupe du monde

Neymar, âgé de 26 ans, s'est blessé le 25 février lors du choc contre l'Olympique de Marseille en Championnat et a notamment manqué le 8e de finale retour de C1 perdu 2-1 contre le Real Madrid le 6 mars, au Parc des Princes.

Il a été opéré d'une fracture d'un os du pied droit le 3 mars au Brésil par le médecin de la sélection Rodrigo Lasmar, qui estimait alors que la star serait indisponible entre "deux mois et demi et trois mois" et donc que sa saison avec le PSG était terminée. Depuis, l'attaquant se remettait de son opération dans sa luxueuse résidence sur le littoral de Rio de Janeiro, avec quelques sorties glamours ou parties de poker de temps à autre.

Selon L'Equipe, Neymar marche désormais sans béquille depuis une quinzaine de jours. Sera-t-il suffisamment remis pour réapparaître avec le maillot parisien d'ici à la fin de saison, alors que le dernier match du PSG se tiendra à Caen le 19 mai ?

Le Brésilien ne prendra en tout cas aucun risque: il veut surtout retrouver tous ses moyens pour la Coupe du monde en Russie avec sa sélection. Jeudi, dans un entretien au journal Folha de Sao Paulo, le docteur Lasmar a confié que l'objectif était qu'il soit "à 100% pour le début des entraînements de la Seleçao" au Brésil, le 21 mai, au QG de Teresopolis, près de Rio.

En tribunes

A Paris, il va poursuivre son "programme de reprise", comme le disait le club il y a quelques jours. Il devrait dans les jours qui viennent passer des tests médicaux et physiques, sous le contrôle du médecin du PSG, Eric Rolland, et du docteur Lasmar. Surtout, il devrait être en tribunes mardi pour soutenir ses coéquipiers en finale de la Coupe de France face aux Herbiers, une équipe de troisième division, puis le 12 mai au Parc des Princes pour la célébration du titre de champion de France en marge de la réception de Rennes.

Le 15 avril, son absence lors du match qui a scellé le titre de champion de France contre Monaco (victoire 7-1 au Parc) a été fortement critiquée, le joueur ayant même publié sur ses réseaux sociaux une photo de lui jouant au poker avec des amis le même jour.

"Nous voulons qu'il soit avec nous, qu'il vive avec nous le dernier match (contre Caen). Quand il sera bien pour jouer avec nous les entraînements, il entrera dans le groupe", s'est contenté de glisser Unai Emery, qui ne sera plus coach la saison prochaine.