La foule des grands jours était présente au Parc des Princes, pour la présentation de Neymar. Les médias du monde entier, Brésil, Espagne, Italie et France bien sûr, avaient déployé de grands moyens pour le "transfert du siècle".

Présenté aux rythmes de samba, Neymar a livré ses premières impressions en tant que joueur du club de la capitale française.

Aux côtés de Nassel El-Khelaïfi, président du club francilien, le Brésilien s'est dit "très heureux" et a remercié le club de lui offrir ce nouveau défi.

"Je ne peux pas vraiment décrire ce que je ressens actuellement, mais je me réjouis de m'entraîner avec mes partenaires et d'évoluer sous les couleurs du Paris Saint-Germain."

Insistant à de nombreuses reprises sur sa volonté de rechercher de nouveaux défis, l'ancien joueur du FC Barcelone a indiqué que "le club avait les mêmes ambitions que les miennes, j'étais à la recherche de plus grands défis". Pour lui, c'est surtout une décision passionnelle, et non pécuniaire. "J'ai suivi mon coeur et je veux aider le club à gagner des trophées".

Evoquant ensuite son passage à Barcelone, il a dit être heureux en Catalogne, mais que ça ne faisait pas tout. "Je voulais venir à Paris, même si je me sentais très bien à Barcelone. Je ne cherche pas à être la grande star de Paris, mais simplement à remporter des trophées."

"Je laisse beaucoup d'amis derrière moi à Barcelone, mais c'est le football et les choses vont vite dans ce sport. Je veux remercier tous mes amis à Barcelone, qui m'ont accueilli il y a quatre ans."

Invité à s'exprimer sur le tweet de Gerard Piqué affirmant que Neymar restait au Barça, le Brésilien a avoué qu'il avait demandé au défenseur espagnol de ne pas publier cette mention. Ce qui n'a pas contribué à rendre plus aisée "la décision la plus difficile de ma vie, que j'ai prise il y a deux jours. J'en ai d'abord informé le coach du FC Barcelone (ndlr. Ernesto Valverde) qui a été le premier à connaître mon intention de quitter ce club que je respecte." Et El-Khelaifi de rebondir sur cette marque de respect. "Neymar a reporté le transfert pour respecter le FC Barcelone, les joueurs et les supporters et ne pas partir en claquant la porte."

Des rumeurs faisaient état d'une relation difficile entre le Brésilien et le quintuple Ballon d'Or Lionnel Messi. Pour Neymar, ce paramètre n'a pas pesé dans la balance, que du contraire puisqu'il compte l'Argentin comme l'un de ses meilleurs amis. "Je n'ai pas quitté le FC Barcelone en raison de Lionel Messi, que du contraire. C'était un rêve de jouer avec lui, et ce n'était pas une source de pression d'évoluer avec lui, sauf lors de ma première semaine durant laquelle j'étais impressionné de m'entraîner avec lui."

Alors que le club parisien avait déjà essayé de le recruter la saison dernière, le Brésilien a indiqué que les ingrédients n'avaient été réunis pour signer que cet été, et ne se soucie pas de la pression quant à son statut de joueur le plus cher de l'histoire. "Je suis simplement heureux d'être ici, le reste n'a pas d'importance."

Nasser El-Khelaïfi a commenté l'arrivée "d'une star, un grand joueur, le plus grand joueur du monde".

"Nous avons toujours rêver de faire venir Neymar au Paris Saint-Germain, et le voici maintenant" s'est réjoui l'homme fort du club. "Notre projet devient plus fort, et le championnat gagne également en intérêt dans le monde entier."

Rejoignant son nouveau joueur de renom, il a également indiqué que Neymar "a signé avec nous pour gagner tous les trophées possibles, dont notre rêve d'accrocher la Ligue des Champions, et écrire la plus belle page de l'histoire du Paris Saint-Germain."

"Il est certain que c'est un transfert onéreux" reconnaît le Qatari. "Mais je suis persuadé que d'ici deux ans, nous aurons gagné plus d'argent que ce que nous dépenserons pour Neymar." Interrogé ensuite sur le montant que devra débourser un nouvel acquéreur pour l'ancien joueur de Santos, le président du club parisien a indiqué qu'une clause libératoire avait été incluse dans son contrat de cinq ans, sans vouloir en révéler le montant. Répondant également à une question sur la clause libératoire de 222 millions d'euros payée au FC Barcelone, le président de l'entité parisienne a indiqué que c'est le club qui a versé cette somme au Barça, et non Neymar comme annoncé précédemment.