Après avoir inscrit trois buts en trois montées au jeu, Nill De Pauw a crucifié à la mi-décembre le grand PSG de Cavani&Co pour sa première titularisation.

De quoi faire de lui une véritable sensation des réseaux sociaux et de voir les journaux français tartiner à son sujet. Puis, cela a permis à la Belgique de se souvenir un peu de celui qui a dominé les couloirs de Lokeren durant des années.

Nill, êtes-vous conscient que votre but vous a permis de battre le PSG et même de mettre Umai Emery en danger ?

"Je ne me rends pas vraiment compte… C’est juste un but pour moi. Bon OK, c’est un plus pour moi que ce soit contre le PSG. Marquer contre Dijon ou Paris fait surtout la différence dans les journaux, pour le grand public et pour les personnes dont je n’avais plus de nouvelles." (rires)

Vous avez reçu un nombre incalculable de messages…

"Je ne sais pas compter combien j’en ai reçu après ce but mais ça m’a fait plaisir. J’ai répondu à tout le monde. J’ai essayé du moins."

Connaissez-vous votre ratio buts/minutes jouées ?

"Non mais il ne doit pas être mauvais."

Un but toutes les 93 minutes. C’est digne d’un vrai numéro 9…

(il rit) "J’essaie, comme tout le monde, de marquer le plus possible. Les stats aident à faire parler. Je me dis que j’ai un peu plus de réussite qu’à un autre moment. Il s’agit de périodes. Avant, je la mettais sur le gardien, là, la balle va dedans. Honnêtement, j’ai tout mis ou presque et ne m’en plaindrai pas."

(...)

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.