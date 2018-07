Eupen va donc entamer sa quatrième campagne au sein de notre élite. Avec l’espoir d’enfin réussir un résultat positif lors de son match inaugural.

En effet, jusqu’ici, les Pandas ont connu trois revers lors de la première journée de compétition : 4-1 à Anderlecht (après avoir ouvert la marque) en 2010/2011, 3-0 à Zulte en 2016/17 et 0-5 contre Zulte en 2017/18.

"Cela, c’est le passé", interrompt illico Claude Makelele. "Aujourd’hui, nous disposons de nouveaux joueurs et ce groupe a bien travaillé en préparation."

Une préparation que le coach français a menée pour la première fois avec l’Alliance depuis son arrivée dans notre championnat.

Portera-t-elle ses fruits dès les premiers échanges chez le champion en titre ? "Démarrer par un voyage au Club ou affronter n’importe quelle autre formation revient au même au moment du coup d’envoi de la saison. L’essentiel est de nous concentrer sur notre jeu."

Même si l’on peut interpréter à l’envi les statistiques, le Club de Bruges s’est montré intraitable à domicile l’an dernier alors que les Pandas ont éprouvé les pires difficultés à s’imposer hors de leurs bases (zéro succès en phase classique).

"On a essayé de changer la mentalité afin d’aborder ces rencontres loin du Kehrweg avec une autre approche et une volonté accrue. On doit savoir s’imposer à l’extérieur. C’est essentiel pour l’équipe et pour son mental."

Dès lors, afin de mettre tous les atouts de leurs côtés, les Noir&Blanc ont rejoint les alentours de la Venise du Nord dès ce samedi, après un dernier galop au Kehrweg, pour une mini mise au vert.

"Bruges allie jeu technique et physique, tout en affichant une lucidité permanente. Mais j’ai l’habitude de laisser jouer mon équipe et on a des atouts afin de contrer l’armada brugeoise. L’essentiel, aujourd’hui, est que je sens mes joueurs excités à l’idée d’entrée en compétition."

Ce premier test autorisera aussi le T1 français à évaluer les manquements encore à combler. Dont notamment un attaquant afin de venir concurrencer David Pollet.

"Mon envie, au moment de constituer l’effectif, était de doubler les postes, certains ne le sont pas encore. Ce premier match à Bruges va me permettre de visualiser les positions à renforcer afin d’éviter une fin de saison aussi stressante que celle que nous avons connue. Notre objectif cette saison ? Faire mieux que lors de la précédente est l’objectif de chaque club…"