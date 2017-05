Il y a huit ans, Arnor Angeli (26 ans actuellement) était considéré comme l’une des plus belles promesses de l’Académie Robert Louis-Dreyfus. Quelques apparitions en équipe première lui avaient même permis d’être considéré comme le successeur d’Axel Witsel, sur le départ après avoir remporté deux titres nationaux. Malheureusement, ces promesses ne se sont jamais concrétisées et, aujourd’hui, le milieu de terrain a quitté le football professionnel. Il évolue à Lebbeke, un club du ventre mou de la troisième division amateurs, et combine cette activité avec un travail d’entraîneur personnel dans un club Basic Fit à Uccle, tout en gérant ses différents investissements immobiliers. "Mais je n’ai pas perdu espoir de retrouver le monde professionnel", dit-il.

Il y a deux ans, vous évoluiez encore en deuxième division italienne, à Avelino.

"J’ai passé une super année là-bas. J’ai participé à dix-huit rencontres et j’ai décidé de rentrer en Belgique. Avec mon agent, nous avons cherché comme des dingues pour décrocher un contrat en première division mais il n’y avait rien. Je ne comprenais pas ce qu’il m’arrivait. J’avais évolué avec des gars de la Juventus, du Milan AC à Avelino et là, je n’avais que des propositions de clubs de deuxième division belge. Lommel, au fin fond de la Belgique, s’est renseigné, tout comme l’Union Saint-Gilloise. Mais les propositions financières étaient faibles."

C’est-à-dire ?

"On me donnait 1.500, 1.700 euros par mois. C’est une belle somme d’argent mais je ne voulais pas me taper l’autre bout du pays pour cela. J’allais me retrouver avec des joueurs qui n’avaient jamais connu la D1 mais qui gagnaient plus que moi. J’ai été touché dans ma fierté. J’ai investi dans l’immobilier, j’ai des crédits, une fiancée : je ne pouvais accepter un tel contrat. Seraing m’a également proposé de venir m’entraîner gratuitement mais j’habite à Bruxelles, je n’allais pas faire plus de deux cents kilomètres pour avoir juste une toute petite chance de signer quelque chose. Je pensais que les clubs allaient davantage venir vers mois car j’ai, tout de même, pratiquement joué cent matches au plus haut niveau."

Mais en refusant ces propositions, vous vous êtes retrouvé sans contrat.

