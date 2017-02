En raison de l'incertitude qui plane sur la disponibilité du parking C, aux abords du stade Roi Baudouin de Bruxelles, l'Union belge de football (URBSFA) ne peut pas encore donner sa permission aux finalistes, Ostende et Zulte Waregem, de lancer la vente des billets pour la finale de la Coupe de Belgique prévue le 18 mars.

Une information confirmée par le KV Ostende mardi soir sur son site internet.

"Tant qu'il n'y pas d'accord entre la Ville de Bruxelles et l'URBSFA, aucun plan de mobilité ne peut être mis en place par l'Union belge et les services de police", peut-on lire dans un communiqué diffusé par les Ostendais sur leur site internet. "C'est une priorité inéluctable pour la bonne organisation d'un événement tel que la finale de la Coupe de Belgique. L'Union belge a fait savoir qu'elle mettait tout en oeuvre pour régler cette affaire le plus rapidement possible".

Mercredi, le président de l'URBSFA, François De Keersmaecker, et le secrétaire général, Koen De Brabander, s'entretiendront avec plusieurs représentants de la Ville de Bruxelles. Une réunion qui fait suite à la récente menace d'Alain Courtois, premier échevin à la Ville de Bruxelles, de fermer le parking C à l'issue du salon Batibouw.

Pour débloquer le dossier du Stade National, Alain Courtois a menacé samedi dans les colonnes de L'Echo, de supprimer l'accès au Parking C, au risque d'augmenter la pression automobile sur les communes voisines, dont Grimbergen, en cas de gros événements au Heysel.