Pour sa quatrième Coupe d’Afrique des Nations, Ovono a vécu une entrée en matière plutôt terne. Deux partages concédés face à la Guinée-Bissau et au Burkina Faso (1-1) en poule. Et à chaque fois, les hommes de Camacho se sont appuyés sur leur vedette Aubameyang pour marquer. Le doyen (33 ans) des Panthères va donc s’offrir une rencontre à quitte ou double face aux Lions indomptables et un certain Sébastien Siani, son coéquipier à la Côte…

Disputer un tel tournoi à domicile, c’est un rêve de gamin mais aussi beaucoup de pression, non ?

"C’est particulier, je l’ai déjà vécu en 2012 (NdlR : le Gabon avait co-organisé l’événement avec la Guinée équatoriale). J’étais le capitaine, je sais l’énorme pression que ça représente et nous avions réalisé un beau parcours jusqu’en quarts de finale où Dieu n’avait pas été de notre côté lors de la séance de tirs au but contre le Mali. Cette année on a une très bonne équipe, jeune et dynamique emmenée par des joueurs expérimentés et précieux comme Aubameyang ou Lemina."

Comment appréhendez-vous ce match face au Cameroun et votre coéquipier à Ostende Sébastien Siani. Vous êtes-vous chambrés dans le vestiaire ?

(...)