Les trois personnes interpellées dans le cadre des perquisitions effectuées au club de football de Mouscron, de plusieurs administrateurs du club, de l'Union belge de football (URBSFA) et de la Cour belge d'arbitrage du sport (CBAS) sont à nouveau libres, a annoncé le parquet fédéral.

Le juge d'instruction a décidé de les entendre ultérieurement.





7 perquisistions au total

Ce mercredi matin, sept perquisitions ont eu lieu dans le cadre du dossier Football Leaks à Mouscron, Celles et Laeken. Trois personnes (dont Edward Van Daele) avaient été interpellées.

Ces opérations interviennent dans le cadre d'un dossier de faux et usages de faux, escroquerie et blanchiment lié à un club de football, précise le parquet fédéral. Le but de ces perquisitions est de savoir si l’Excel Mouscron n’appartiendrait pas à des agents, comme Pini Zahavi, comme l’enquête Football Leaks l’a prétendu.

A Mouscron et à Celles, ce sont visiblement le stade et le domicile de quelques actionnaires du club qui ont été visés ainsi que celui d'Edward Van Daele, ancien président de l'Excel. Ce dernier a, par ailleurs, été emmené par les policiers afin d'être entendu. Il a ensuite été libéré.

Mouscron est également suspecté d'avoir déposé de faux documents devant l'organe d'appel, la Cour belge d'arbitrage pour le sport, dans le cadre de son recours qui visait la décision de refus de la commission des licences. L'enquête vise notamment à vérifier si ces manœuvres présumées auraient permis à Mouscron d'avoir été illégitimement maintenu en D1A en ayant organisé une structure de contrôle du club via des sociétés offshore.

Le second volet du dossier concerne des soupçons de blanchiment, ajoute le parquet fédéral. Le club hurlu est suspecté d'être soutenu par un financement illicite de plusieurs millions d'euros émanant de sociétés offshore.

L'enquête a été ouverte en avril 2018. En juin 2018, y a été jointe la constitution de partie civile du KV Malines contre le club de Mouscron, précise encore le communiqué du parquet.

Les enquêteurs ont emmené quelques dossiers en quittant la CBAS

Les enquêteurs du parquet fédéral ont perquisitionné mercredi les bureaux de la Cour belge d'arbitrage du sport (CBAS) à Laeken. Ils ont quitté les lieux vers 12h20. "Ils ont emmené plusieurs dossiers", a indiqué à l'agence Belga Caroline Demuynck, directrice administrative de la CBAS.

A noter que du côté de l'Union belge, le dossier de licence relatif à Mouscron a été demandé par la police judiciaire de Bruxelles.





Le club de Westerlo va se constituer partie civile

Le club de football de Westerlo va se constituer partie civile dans l'enquête du parquet fédéral ouverte à propos du club de Mouscron, a indiqué mercredi le conseiller général de la formation campinoise, Wim Van Hove à l'agence Belga. Westerlo souhaite avant tout que la clarté soit faite une bonne fois pour toute. Les Campinois contestent en vain depuis plusieurs saisons la licence accordée à leur homologue hennuyer.

Westerlo est descendu de D1A en D1B en mai 2017, alors que la Cour belge d'arbitrage du sport (CBAS) donnait une licence à Mouscron. La commission des licences ne l'avait pas accordée, provoquant la colère du manager Herman Wijnants.





Pas de perquisitions à la Pro League

Les enquêteurs du parquet fédéral ne se sont pas rendus dans les bâtiments de la Pro League mercredi matin, a appris l'Agence Belga. Le siège central de l'association représentant les 24 clubs professionnels en Belgique est situé dans le même bâtiment que celui où est installé l'Union belge (URBSFA) mais la Pro League n'a néanmoins pas reçu la visite des enquêteurs chargés des perquisitions. Ces derniers se sont présentés au siège de l'UB sur le coup de 10h.