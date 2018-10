L'affaire qui secoue le monde footballistico-juridique belge depuis ce matin déploie déjà de nombreuses tentacules. On parle d'un vaste dossier de corruption, qui implique pour l'heure 44 perquisitions en Belgique et 13 à l'étranger. Le point sur les personnes et clubs concernés à ce stade.

Les individus interpellés et auditionnés :

Mogi Bayat (agent de joueurs)

Dejan Vejlkovic (agent de joueurs)

Karim Mejjati (agent de joueurs)

Herman Van Holsbeeck (ancien manager d'Anderlecht, remplacé par Luc Devroe depuis l'arrivée de Marc Coucke aux commandes du club)

Ivan Leko (entraîneur principal du FC Bruges)

Sebastien Delferière (arbitre)

Bart Vertenten (arbitre)

Laurent Denis (ex-avocat, condamné dans l'affaire des matches truqués Zheyun Yé)

Les clubs perquisitionnés :

- Anderlecht

- Standard

- Bruges

- Genk

- Gand

- Courtrai

- Lokeren

- Ostende

- Malines

A noter : le FC Nantes, où Mogi Bayat a ses entrées, n'est, à ce stade, pas concerné.