Dans sa nouvelle ligne de conduite, le Sporting de Charleroi est clair : il ne veut plus créer de polémique et accepte les décisions et sanctions qui touchent le club. Il ne devrait donc pas y avoir de suite à l’affaire de la diffusion sur l’écran géant du stade de Malines d’une image d’un zèbre mort après la défaite des Carolos mardi soir. "L’Union belge n’entame une procédure que s’il y a une plainte de la part d’une des parties. À daté de ce mercredi, le Sporting dispose de sept jours pour entamer une action," précise Pierre Cornez, le porte-parole de l’Union belge.

Mais il n’entre absolument pas dans l’intention du matricule 22 de procéder de la sorte. "De notre point de vue, il n’y a pas lieu d’être choqué… même si plusieurs de nos supporters semblent l’avoir été", précise Pierre-Yves Hendrickx. "On a vu cette image avec le président. Et on en a même ri. On l’a pris dans le sens où Malines avait terrassé le zèbre, un peu comme Marc Coucke avait tweeté que la crevette allait aussi manger du zèbre. Il n’y a pas de souci ou de polémique à créer avec cela."

Le Sporting rappelle également que ses supporters avaient brandi un immense tifo d’un Hulk déchirant le blason du Standard avant le récent choc face aux Liégeois. "C’est folklorique et taquin ! Le monde du foot doit apprendre à conserver un certain détachement par rapport à tout cela, surtout quand il n’y a rien d’agressif."

L’Union belge pourrait également se saisir de l’affaire si l’arbitre se décidait à rédiger un rapport. Mais hier soir, Monsieur Boterberg n’avait rien fait parvenir. "Mais l’évaluation de ce genre d’image n’est de toute façon pas de son ressort," précise Pierre Cornez.

Rien ne devrait non plus venir de la part du match delegate vu que la diffusion de ces images n’a pas altéré le bon déroulement de la rencontre…

Pour mettre fin à la polémique, Malines s’est empressé de diffuser un tweet d’excuse. "Notre régie ne voulait provoquer personne. Nos excuses à ceux que cela a touchés."

À chaud, les fans de Charleroi étaient furieux. Mais la polémique se dégonflera aussi vite qu’elle n’est arrivée.