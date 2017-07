Sans faire de bruit depuis son arrivée, Pieter Gerkens montre de très belles choses à Anderlecht. Des choses qui plaisent à son exigeant entraîneur. À tel point que l’ancien Trudonnaire pourrait peut-être bouleverser la hiérarchie au milieu.

Après sa très bonne saison à Saint-Trond, Pieter Gerkens avait plusieurs offres. "Je pouvais faire une étape intermédiaire en allant à Ostende, mais je n’ai finalement pas hésité : à mon âge, quand tu reçois une offre du plus grand club du pays, tu ne réfléchis pas trop longtemps. Et en plus, j’ai pu discuter avec René Weiler avant de signer et j’ai senti qu’il me voulait vraiment. La différence entre Saint-Trond et Anderlecht est grande, mais je vais me battre."

Gerkens a du caractère et ça s’était déjà remarqué à Genk, son club formateur. "On m’avait proposé de resigner, mais j’ai demandé à parler au nouvel entraîneur de l’époque, Peter Maes, avant ça. Après l’entretien, j’ai compris qu’il ne me donnerait pas de temps de jeu et j’ai décidé de ne pas resigner. Au bout de six mois sans jouer, je suis parti à Saint-Trond pour me relancer. J’aurais pu m’enliser là-bas, mais ce fut finalement un pari réussi."

