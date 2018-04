Le Beerschot-Wilrijk et Lokeren n'ont pas réussi à se départager (2-2) samedi lors de la 2e journée des Playoffs 2. Lokeren conserve provisoirement la tête du groupe B avec 4 points. Le BW en possède deux.

Le Beerschot prit rapidement les commandes du match par l'intermédiaire d'un penalty converti par Maes (9e). Lokeren réagissait et égalisait également depuis le point de penalty via Skulason (33e). À quelques secondes du repos, les joueurs de Peter Maes passaient devant au marquoir à la suite d'un but de Hupperts (45e). En fin de match, les Anversois rétablissaient l'égalité via Dom (79e).

Les autres rencontres du groupe B se jouent samedi à 20 heures. Saint-Trond reçoit l'Antwerp et Ostende accueille Eupen. Dans le groupe A, le Lierse se rend à Oud-Heverlee Louvain. Dimanche, également à 20 heures, Mouscron reçoit Courtrai et Zulte-Waregem se déplace à Waasland-Beveren.

Pour rappel, les vainqueurs de chaque groupe s'affronteront dans une finale aller-retour avant de défier le quatrième des Playoffs 1 pour le dernier ticket en Europa League.