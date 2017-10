C’est sans doute le rôle qu’aucun attaquant ne souhaite avoir. Mais avec Michy Batshuayi, les faits sont trop évidents. Trois événements récents viennent rappeler que Batshuayi est un super joker. Il a offert, dans les derniers instants : le titre à Chelsea l’an dernier face à West Bromwich, la victoire contre l’Atletico Madrid en Ligue des Champions et un doublé en 30 minutes, ce samedi contre Watford.

"Je suis content pour lui", a savouré Antonio Conte, son entraîneur après la rencontre. "Il a marqué deux buts, mais son impact pendant le match était aussi incroyable."

Parce que Batshuayi est précieux à Chelsea. S’il semble avoir moins d’impact que Morata lorsqu’il est titulaire, il est un poison lorsqu’il entre en cours de match. Quatre frappes (dont deux cadrées) en 16 touches de balle et 30 minutes, c’est la preuve qu’il a apporté du danger. Souvent bien placé, il est aussi un battant. Sur son premier but, ce samedi, il est passé devant son défenseur pour placer une tête dans le but et égaliser.

"Débuter sur le banc, c’est toujours un moment difficile", a déclaré Batshuayi lorsqu’on lui a remis le trophée de l’homme du match. "Mais je reste concentré tous les jours pour travailler dur et m’entraîner à fond. Aujourd’hui, j’ai simplement fait mon job et j’ai marqué deux buts. C’était un moment difficile pour l’équipe, je suis content d’avoir remporté les trois points. Ce que Conte m’a dit avant que je rentre ? Rien. Simplement de jouer chaque ballon et de me battre avec un bon état d’esprit."

Depuis qu’il est arrivé à Chelsea, Batshuayi ne s’est jamais plaint de son temps de jeu. Même si sa situation est compliquée dans l’ombre de Diego Costa puis d’Alvaro Morata.

"Il ne faut pas oublier que Michy est encore jeune", rappelle Conte. "Pour lui, c’est la première expérience avec une grande équipe. Si on compare avec la saison dernière, Michy joue plus cette année. L’an dernier il ne jouait jamais. Parfois, comme contre Crystal Palace, sa performance n’est pas bonne. Mais ce n’était pas seulement lui, c’était toute l’équipe. Il doit continuer à travailler. Avoir la passion de s’améliorer et comprendre qu’il doit attendre son moment."

Ce qu’il fait, patiemment.