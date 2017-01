Le suspense en Premier League s'est offert un sursis: Chelsea n'a ramené que le match nul de Liverpool (1-1), mêm si dans le même temps Arsenal a perdu contre Watford (2-1) et Tottenham a été tenu en échec à Sunderland (0-0), mardi soir lors de la 23e journée.

Les "Blues" (56 pts) d'Antonio Conte ont désormais neuf longueurs d'avance sur Tottenham (2e) et Arsenal (3e), tous deux à 47 ppoints. Liverpool, lui, cale à la 4e place (46 pts), avant les entrées en lice des deux clubs de Manchester mercredi. United (6e avec 41 pts) accueille Hull, tandis que City (5e avec 43 pts) se rend à West Ham.

A Anfield, une faute d'inattention de Mignolet, un coup franc quasi inarrêtable de David Luiz de 25 mètres et les "Reds" ont quasiment pu dire adieu au titre (0-1, 25).

Mais une tête de Wijnaldum à l'heure de jeu (1-1, 57) et l'exploit de Mignolet sur un penalty de Diego Costa (76) ont gelé les écarts en tête.

Surtout, Liverpool évite une quatrième défaite de suite à Anfield lors d'un mois de janvier noir. Dauphin des "Blues" à l'heure du réveillon, les "Reds" ont enfin limité la casse...

"Perdre un match à Anfield c'est mauvais. Deux, c'est négligent. Trois, c'est une crise. Une quatrième (...) contre le nouveau riche Chelsea, ce serait impardonnable", estimait le Sun avant la rencontre.

Une seule petite victoire en neuf matches en 2017. L'unique succès des Reds en janvier? Un modeste 1 à 0 contre Plymouth, club de 4e division, au 3e tour de Coupe d'Angleterre. Quatre matches nuls, cinq défaites, et surtout deux éliminations des coupes nationales en quatre jours: les Reds n'y arrivent plus et les critiques pleuvent, notamment sur la gestion physique de l'effectif.

Au moins, mardi soir, Klopp a limité la casse. Mais toujours sans briller.

Arsenal s'écrase

Suprise à l'Emirates Stadium! Arsenal a concédé deux buts lors des 13 premières minutes et n'a jamais pu revenir dans la rencontre (2-1). Watford a d'abord marqué par Kaboul (10) puis a doublé le score grâce à Deeney (13). Iwobi a bien marqué à l'heure de jeu, confirmant la domination des "Gunners", mais trop tard.

Tottenham maladroit

Les "Spurs" eu aussi calent. Ou plutôt, n'arrivent pas à se relancer. Après leur match nul contre "City" lors de la dernière journée (2-2), ils ont pêché dans la finition à Sunderland (0-0). Les hommes de Mauricio Pochettino ont contrôlé la rencontre (73% de possession) mais n'ont trouvé le cadre qu'à trois reprises.

Les petits se rebiffent

En bas de classement, Crystal Palace (18e) est allé s'imposer à Bournemouth (2-0) tandis que le nouveau Swansea (17e) de Paul Clement est allé chercher une deuxième victoire de suite, cette fois contre Couthampton (2-1).