Michel Preud’homme est de retour en Belgique. Vendredi, il était à Nivelles pour voir son fils, Guilian, prendre part à un tournoi de golf. Ce samedi, il sera devant sa télévision, à Knokke, pour regarder Bosnie-Belgique. Dans l’intervalle, MPH, qui est volontairement sans club actuellement, a accordé un entretien exclusif à Het Nieuwsblad.

Que faites-vous de vos journées désormais ?

"J’ai enfin l’occasion de faire des choses que je ne pouvais pas faire avant, par manque de temps. Je suis allé rendre visite à ma fille aux Pays-Bas, je suis maintenant venu voir mon fils à un tournoi de golf. J’ai invité ma maman à passer une semaine ici et on s’est promené dans Bordeaux. Des choses que je n’avais jamais faites. J’ai même pu travailler dans le jardin et passer les volets au kärcher. Le genre d’activités qui te prennent directement une demi-journée et qui ne sont pas faisables quand tu es entraîneur…"